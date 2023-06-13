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Макрон напрашивается на саммит БРИКС, куда приглашен Путин

Макрон напрашивается на саммит БРИКС, куда приглашен Путин

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу о возможности принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе, сообщает издание Opinion со ссылкой на источники.

Отмечается, что такая просьба удивила Рамафосу. Согласно осведомленному источнику, ЮАР не дала ответа, готова ли она дать возможность другим международным лидерам принять участие в мероприятии.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

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