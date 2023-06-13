В Азербайджане изменены правила регистрации мобильных устройств, смена IMEI будет выявляться

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В Азербайджане изменены правила регистрации мобильных устройств.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, регистрационный центр будет получать от операторов мобильной связи через информационные системы онлайн-информацию о MSISDN и IMSI мобильного (целлюлярного) номера абонента, включая тип транзакции, параметры аутентификации базовых станций и их местонахождение и др., с целью определения того, был ли изменен номер IMEI мобильного устройства или перенесена его копия. Для установления абонента (его мобильного (целлюлярного) номера), который первым использовал мобильное устройство с измененным или перенесенным на одно или несколько других устройств IMEI-номером, будет проводиться анализ данных, предусмотренных в данных Правилах, за период до 3 (трех) месяцев с даты включения IMEI-номера этого устройства в «черный список».

Изменение или копирование IMEI-номера мобильного устройства с целью уклонения от регистрации мобильного устройства предусматривает административную ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджана.