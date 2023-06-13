Валентина Антоненко благодарит Ильхама Алиева за ремонт пострадавшей в войне школы в Ирпене

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Низкий поклон президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, благодаря которому отремонтирована наша школа, пострадавшая в ходе войны.

Об этом директор средней школы имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене, заслуженный учитель Украины Валентина Антоненко заявила журналистам в Баку, передает Report.

«Я уже третий раз в ставшем родном для меня Азербайджане. Наша школа побраталась со школой в селении Шахтатды в Нахчыване, которая также носит имя Зарифы Алиевой», – заявила она.

По словам директора, в школе имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене буквально за полтора месяца был произведен масштабный капитальный ремонт, и уже с 2 сентября ученики сели за школьные парты, и начались уроки.

Валентина Антоненко выразила надежду на то, что отношения между образовательными учреждениями Азербайджана и Украины будут развиваться и в будущем, в частности между лицеем имени академика Зарифы Алиевой в Баку и школой имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене.