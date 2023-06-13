Алиев – Эрдогану: Вы знаете, что вас очень любят в Азербайджане. Вы наш дорогой гость

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Турецко-азербайджанское единство, братство – это международный фактор, фактор стабильности, развития и безопасности.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе, передает Азертадж.

«Доверие, проявленное к Вам турецким народом во время президентских выборов, является высокой оценкой Ваших многолетних заслуг перед турецким народом. Вы знаете, что Вас очень любят в Азербайджане. Вы наш дорогой гость», – отметил глава государства.