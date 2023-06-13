Эрдоган: Открытие нашего генконсульства в Шуше станет месседжем всему миру, особенно Армении

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Мы полны решимости развивать во всех областях наши отношения, которые с подписанием Шушинской декларации вышли на союзнический уровень.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с государственным визитом в нашей стране, на состоявшейся 13 июня широкой встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы готовы открыть наше генеральное консульство в Шуше, когда вы захотите. Надеюсь, если откроется наше генеральное консульство в Шуше, это будет отдельным месседжем всему миру, особенно Армении», – добавил он.