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Эрдоган: Открытие нашего генконсульства в Шуше станет месседжем всему миру, особенно Армении

Эрдоган: Открытие нашего генконсульства в Шуше станет месседжем всему миру, особенно Армении

Мы полны решимости развивать во всех областях наши отношения, которые с подписанием Шушинской декларации вышли на союзнический уровень.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с государственным визитом в нашей стране, на состоявшейся 13 июня широкой встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы готовы открыть наше генеральное консульство в Шуше, когда вы захотите. Надеюсь, если откроется наше генеральное консульство в Шуше, это будет отдельным месседжем всему миру, особенно Армении», – добавил он.

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