В Ереване заявили, что Пашиняну уделили «особое внимание» на инаугурации Эрдогана

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Ереван готов нормализовать отношения с Анкарой, даже если удостоится жесткой общественной критики. Об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил на брифинге в парламенте.

«Если с турецкой стороны есть воля, а у меня сложилось именно такое впечатление, то сейчас есть уникальная историческая возможность нормализовать отношения», – приводит его слова ереванский «Спутник».

Симонян положительно оценил недавний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию. По его мнению, глава армянского правительства «был в центре внимания». Более того, с точки зрения Симоняна, визит премьера стал «главным событием» на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Некоторые коллеги были огорчены, поскольку президент Эрдоган после того как поздоровался с сидевшими на первом ряду, протянул руку и особо поприветствовал Пашиняна, сидевшего во втором ряду», – заметил он.

По его словам, имя Пашиняна было упомянуто, когда Эрдоган благодарил присутствующих лидеров, однако СМИ это не транслировали. Симонян заверил, что есть видеозапись, где слышны слова турецкого лидера.