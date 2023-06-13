«Казнить нельзя помиловать»: Где поставить запятую в вопросе ветеранов Карабахской войны?

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Тот самый случай, когда от запятой зависит смысл формулировки. Вообще возникают сомнения относительно того, а в правовом ли государстве мы живем. И сегодня появился очередной повод для того, чтобы задаться этим вопросом.

Интересное заявление на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сделал депутат Вугар Искандеров. Оказалось, что автомобили, переданные государством инвалидам I и II Карабахских войн, ни разу не проходили техосмотр и, соответственно, воспользовавшись этим, владельцы не оплачивали выписанные им штрафы.

А у одного из ветеранов войны, по его словам, размер накопившихся за годы штрафов достиг аж 67 тысяч манатов.

Еще он сказал, что уведомления из Государственной дорожной полиции нарушителям, конечно же, приходили, но автовладельцы не обращали на них никакого внимания. И главное, это работало, они продолжали безнаказанно передвигаться по автодорогам. И теперь ветераны войны хотят, чтобы к ним применили штрафную амнистию, несмотря на то, что, согласно Кодексу об административных проступках, срок действия штрафов истекает через пять лет, и обещают, что после этого перестанут нарушать правила дорожного движения. А пока многие из нарушителей нашли выход из положения в том, чтобы ездить по городу без номерных знаков.

Все это было бы очень смешно, когда не было бы так грустно. 67 тысяч манатов! Чтобы набрать такое количество штрафов, нужно нарушать ПДД каждый день, причем по несколько раз. Такого блата нет даже у сынков и водителей министров. Выходит, что ветераны войны, не все, конечно, плевать хотели и плевали на правила и законы, а сотрудники дорожной полиции им в этом потворствовали.

Безусловно, мы обязаны ветеранам войны за то, что они дали нам повод гордиться собой, ведь 30 лет азербайджанцы были лишены этой возможности, потому как нам всегда напоминали о землях, которые мы уступили врагу. Мы обязаны ветеранам войны за восстановленную территориальную целостность Азербайджана, за отвагу, за Победу. Но значит ли это, что они могут пренебрегать законами этой страны и злоупотреблять своими привилегиями?

Хотя, какие у них привилегия? Сложно сказать, кто в этой ситуации больше виноват: полицейские, которые не наказывали злостных нарушителей из-за уважения к их участию в войне или ветераны, перепутавшие победу в войне со вседозволенностью?

А привилегия у ветеранов войны все же есть – внеочередной отпуск и ежемесячное пособие в размере 80 манатов (размер пособия по инвалидности для ветеранов составляет от 300 до 400 манатов, в зависимости от группы). По крайней мере, депутатам парламента и законодателям есть, над чем поразмыслить: штрафная амнистия вряд ли облегчит их существование и заставит уважать закон, а вот достойное ежемесячное пособие и трудоустройство вполне позволит справиться с этой сложной задачей и повысит правовую культуру. Речь все-таки не о простой категории граждан.

Вот почему Азербайджан – страна парадоксов.

P.S. Никакие блат и привилегии не дают гражданам право нарушать закон, а то получается, что законы пишутся только для тех, которым нечем злоупотребить.

Рамелла Ибрагимхалилова