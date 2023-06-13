В Сумгайыте на заводе, где произошел пожар, откачивают нефть (обновлено, видео)

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На этилен-полиэтиленовом заводе в резервуаре с горящим бензином находится 60% раствора, сообщил заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС, полковник внутренней службы Рза Худиев.

Он отметил, что в данный момент идет процесс откачки нефти: «Откачивается 25 тонн в час, поэтому процесс займет 6-7 часов. Осуществляется охлаждение горящего резервуара и соседних резервуаров. Стараемся, чтобы огонь не перебросился с горящего резервуара на другие резервуары, в связи с этим предпринимаются все меры».

Рза Худиев также добавил, что операцией руководит начальник Государственной противопожарной службы МЧС, генерал-майор Хикмет Намазов.

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14:41 13 июня 2023 года на этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения «Азерикимья» на участке приема и отпуска газообразных продуктов произошел пожар. По предварительной версии, возгорание произошло в контейнере с сырьем, сообщили в ООО «SOCAR Downstream Management».

К месту происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы МЧС. В настоящее время непрерывно продолжаются соответствующие меры по охлаждению. По информации, во время пожара легкую травму получил один человек.

Как сообщил заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС, полковник внутренней службы Рза Худиев, сотрудники Сумгайытского и Бакинского гарнизонов МЧС задействованы в районе, где возник пожар. В зоне возгорания работают 25 единиц основной и специальной техники. К тушению пожара привлечено более 100 человек личного состава.

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13:53 Тушение пожара на этилен-полиэтиленовом заводе продолжаются.

Как передает МЧС, в настоящее время на месте происшествия находятся заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, начальник Государственной службы пожарной охраны генерал-майор внутренней службы Хикмет Аббасов и главный военный эксперт министерства полковник Фархад Самедов.

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12:08 На заводе в Сумгайыте произошел пожар.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, инцидент произошел на заводе «Etilen-Polietilen», расположенном на территории Сумгайыта.

К месту происшествия были привлечены пожарные бригады МЧС.

«В настоящее время наши силы задействованы в этом районе. Продолжаются меры по борьбе с пожаром», – говорится в сообщении министерства.