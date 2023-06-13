Эрдоган посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов (фото)

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13 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аллею Почетного захоронения, с уважением почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его памятнику.

С уважением была почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Букеты цветов были возложены к могилам выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.

Эрдоган также посетил Аллею шехидов.

Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Эрдоган возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем президент Турции посетил воздвигнутый в Аллее шехидов мемориал в память о турецких солдатах, возложил венок к его подножию и цветы к надгробному камню.

Высокий гость оставил запись в Памятной книге.