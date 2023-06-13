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Пропагандиста Затулина накажут уже на этой неделе

Пропагандиста Затулина накажут уже на этой неделе

Один из главных армянских лоббистов, депутат «Единой России» Константин Затулин на этой неделе может лишиться поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, об этом «Ведомостям» сказали три источника.

Поводов для обсуждения действий Затулина несколько. В частности, 1 июня он пропустил рассмотрение президентского законопроекта о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю.

Но в тот же день Затулин выступил на форуме «Какая Украина нам нужна?», где заявил, что ни по одной из целей «спецоперации» в Украине не достигнуто результатов. Депутат повторил свои тезисы уже 7 июня в Крыму на заседании Ливадийского клуба «Русский мир на переломе».

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