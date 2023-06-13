Украинская армия перерезает коридор в Крым

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ВСУ начали продвижение вперед в Запорожской области, а также в районе Бахмута и у Сватово на луганском направлении, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Как подчеркнул он в интервью «Настоящему времени», цель украинских защитников – это продвижение на Мариуполь, что фактически отрежет российские войска и перережет сухопутный коридор в Крым.

«Понятно, что идет наступление по двум-трем направлениям как раз для того, чтобы рассредоточить силы обороны противника, рассредоточить и растянуть линию фронта для того, чтобы они не смогли сконцентрироваться на обороне лишь одной линии удара», — отметил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что если украинские войска смогли пройти укрепленные позиции российских войск, которые они фортифицировали и минировали, это свидетельствует о том, что и далее движение ВСУ продолжится.

При этом целями украинского контрнаступления собеседник назвал растягивание линии обороны россиян, а также непосредственно прорыв первой и второй линии обороны и освобождение населенных пунктов.

«И третье. Украинские войска сумели продолжать наступательные действия не в одном направлении, давая таким образом прерогативу врагу сосредоточить свою линию обороны и обороняться лишь по одной позиции, по одному направлению движения, а на нескольких. Это рассредотачивает войска, растягивает линию. Поэтому можно сказать, что пока все складывается довольно-таки успешно для украинских сил», — добавил Мусиенко.