СМИ: Пашинян в Анкаре обсудил открытие КПП на границе Армении и Турции

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, будучи в Анкаре для участия в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, помимо официальной части, провел несколько «непубличных» встреч, пишет армянская газета «Паст».

Как сообщает источник газеты в МИД, Пашинян встретился в Анкаре со спецпредставителем турецкой стороны по урегулированию армяно-турецких отношений Сердаром Кылычем, и основной вопрос обсуждения был связан с открытием армяно-турецкой границы.

По информации, обсуждалась возможность открытия КПП Маргара во второй половине июля.