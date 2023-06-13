Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В Баку на ряде дорог обновляют дорожную разметку (видео)

В Баку на ряде дорог обновляют дорожную разметку (видео)

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в Баку на проспекте Загульба, Мардакянском шоссе, проспекте Гейдара Алиева и улице Юсифа Сафарова по согласованию с соответствующими структурами наносятся горизонтальные линии разметки и, при необходимости, заменяются дорожные знаки.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Работы проводятся с 10:00 до 17:00 в дневное время и с 23:00 до 05:00 в ночное время и продлятся до 18 июня. По этой причине движение по полосам, где ведутся работы на указанных участках, частично ограничено и перенаправлено на другие полосы.

«Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении по названным улицам, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения», – заявили в Госагентстве автомобильных дорог.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку на ряде дорог обновляют дорожную разметку (видео)
Общество

В Баку на ряде дорог обновляют дорожную разметку (видео)

2023/06/13, 10:40
Дорожная полиция просит не давать автомобили детям на "Последний звонок"
Общество

Дорожная полиция просит не давать автомобили детям на “Последний звонок”

2023/06/13, 09:29
МЧС предупреждает население
Общество

МЧС предупреждает население

2023/06/12, 18:28
AZAL увеличит количество рейсов Баку-Тель-Авив
Общество

AZAL увеличит количество рейсов Баку-Тель-Авив

2023/06/12, 17:49
Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Общество

Синоптики предупредили об ухудшении погоды

2023/06/12, 17:22
Евросоюз ответил на обращение Общины Западного Азербайджана
Общество

Евросоюз ответил на обращение Общины Западного Азербайджана

2023/06/12, 16:48
Дорожная полиция предупредила водителей о ремонте дороги Муганлы-Исмаиллы
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей о ремонте дороги Муганлы-Исмаиллы

2023/06/12, 16:38
Алиев обсудил с помощником Путина использование Россией Зангезурского коридора
Общество

Алиев обсудил с помощником Путина использование Россией Зангезурского коридора

2023/06/12, 16:10
Набиев анонсировал повышение тарифов в такси
Общество

Набиев анонсировал повышение тарифов в такси

2023/06/12, 14:08