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Минобороны показало, как военные несут службу на освобожденных территориях

Минобороны показало, как военные несут службу на освобожденных территориях

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организована на высоком уровне.

Как сообщает Минобороны, в подразделениях, расположенных на позициях в труднопроходимой, высокогорной местности, в соответствии с распорядком дня организуется круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба.

Осуществляются необходимые меры по дальнейшему повышению боеспособности личного состава, поддержанию боеготовности и морально-психологического состояния на высоком уровне.

Наши военнослужащие, несущие службу на освобожденных территориях, готовы предотвратить любые возможные провокации.

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