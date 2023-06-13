Минобороны показало, как военные несут службу на освобожденных территориях

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, служебно-боевая деятельность подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организована на высоком уровне.
Как сообщает Минобороны, в подразделениях, расположенных на позициях в труднопроходимой, высокогорной местности, в соответствии с распорядком дня организуется круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба.
Осуществляются необходимые меры по дальнейшему повышению боеспособности личного состава, поддержанию боеготовности и морально-психологического состояния на высоком уровне.
Наши военнослужащие, несущие службу на освобожденных территориях, готовы предотвратить любые возможные провокации.