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ICAN: США разместили в пяти странах Евразии около 150 ядерных боезарядов

ICAN: США разместили в пяти странах Евразии около 150 ядерных боезарядов

Соединенные Штаты разместили в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции около 150 ядерных боезарядов, хотя эта информация официально не подтверждена.

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Женеве координатор по политике и исследованиям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Она сослалась на оценки неназванных «экспертов гражданского общества, передает ТАСС.

«Хотя нет официального подтверждения или опровержения, мы знаем, что имеется ядерное оружие, размещенное в пяти странах в Европе и Азии – в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции», – сказала Сандерс-Закре. «Согласно оценкам экспертов гражданского общества, имеется около 150 боеголовок, которые размещены в этих государствах на авиабазах США», – констатировала она. Представитель ICAN не сообщила имен экспертов, на оценки которых она ссылается, и не уточнила, когда в пяти названных ею государствах были размещены ядерные боеголовки США.

В свою очередь программный координатор ICAN Сьюзи Снайдер напомнила на брифинге, что после выборов 2009 года в Германии в коалиционном соглашении говорилось об «усилиях по выводу американского оружия с германской территории». «Тем самым облако секретности начало разрушаться», – констатировала она. Возглавлявший в те времена МИД Германии Гидо Вестервелле подвергся резкой критике со стороны своих коллег и союзников «за то, что громко сообщил о том, о чем не полагалось говорить». Аналогичным образом, по словам Снайдер, в 2011 году бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс был обвинен правительством его страны в «измене», поскольку «нарушил тайну», касающуюся американского оружия в стране.

В этой связи программный координатор ICAN, рассмеявшись, заявила на брифинге: «Но ведь это не секрет. Мы все знаем, что оружие там есть. Это очевидно». Снайдер назвала в этой связи «серьезной проблемой» вопрос обеспечения транспарентности в сфере ядерных арсеналов.

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