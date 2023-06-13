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Боррель: Переговоры по Украине вряд ли начнутся до выборов президента в США

Боррель: Переговоры по Украине вряд ли начнутся до выборов президента в США

Переговоры по Украине вряд ли начнутся до выборов президента в США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Такое мнение выразил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Думаю, что он [российский президент Владимир Путин] ждёт результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — сказал Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero.

Дипломат рассказал, как бы поступил на месте китайских властей. Как отметил Боррель, «будь он другом Путина», то попытался бы убедить его как можно скорее исправить якобы совершённую «ошибку».

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