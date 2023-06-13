Макрон спрогнозировал длительность наступления ВСУ

Наступление Вооруженных сил Украины уже началось и продлится несколько недель или месяцев. Эта наступательная операция была тщательно спланирована.
Об этом говорится в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, которое приводит Le Figaro.
«Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано», – сказал Макрон
По его словам, это наступление продлится несколько недель или месяцев. Также президент Франции пожелал успехов Украине, чтобы потом можно было начать фазу переговоров в более выгодных условиях.
«Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала войны: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию», – добавил президент Франции.