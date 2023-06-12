Начался визит Эрдогана в Азербайджан (фото)

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12 июня президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл в нашу страну с государственным визитом. Об этом сообщает «Азертадж».

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.