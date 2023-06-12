Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

США выступили за включение в СБ ООН еще 6 постоянных членов без права вето

США выступили за включение в СБ ООН еще 6 постоянных членов без права вето

Администрация Соединенных Штатов предлагает включить в Совет Безопасности ООН дополнительно шесть постоянных членов, которые не будут обладать правом вето. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, американский президент Джо Байден намерен путем реорганизации расширить влияние развивающихся стран во всемирной организации. Вашингтон, поясняет издание, таим образом хочет «восстановить доверие» к СБ ООН на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд проводит консультации с дипломатами из 193 стран организации, чтобы узнать их мнение о возможном расширении Совбеза до ежегодной встречи мировых лидеров в Нью-Йорке этой осенью.

Байден, по данным The Washington Post, настаивает на проведении реформы в связи с тем, что Вашингтон «сталкивается с серьезными проблемами в достижении консенсуса в мире, который становится все более расколотым». В сентябре 2022 года глава государства с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН объявил о поддержке идеи реформирования СБ ООН и включения в него «постоянного представительства от Африки». Сейчас Томас-Гринфилд пытается «сформировать консенсус по разумному, заслуживающему доверия предложению, которое действительно может быть успешным и привести к реформе», отметили источники издания, конкретные предложения пока готовятся. Эти усилия, по словам источников, связаны с планами американских властей реорганизовать крупные международные структуры, включая финансовые институты, такие как Всемирный банк.

Реформа СБ ООН, по данным газеты, потребует одобрения по крайней мере 128 из 193 государств – членов всемирной организации и, поскольку она повлечет за собой изменения в Уставе ООН, ратификации всеми постоянными членами Совбеза. Издание сомневается, что такие изменения сможет одобрить Конгресс США.

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. 10 участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.

Теги:
Из этой рубрики
Завершилась интеграция Финляндии в НАТО
Мир

Завершилась интеграция Финляндии в НАТО

2023/06/12, 23:11
Жительница Эквадора ожила на своих похоронах (видео)
Мир

Жительница Эквадора ожила на своих похоронах (видео)

2023/06/12, 22:42
Блинкен: Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины
Мир

Блинкен: Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины

2023/06/12, 22:15
США рассчитывают на вступление Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе
Мир

США рассчитывают на вступление Швеции в НАТО до саммита в Вильнюсе

2023/06/12, 21:47
У Байдена разболелся зуб
Мир

У Байдена разболелся зуб

2023/06/12, 20:49
Наследство Берлускони может достигать €4 млрд
Мир

Наследство Берлускони может достигать €4 млрд

2023/06/12, 20:35
США выступили за включение в СБ ООН еще 6 постоянных членов без права вето
Мир

США выступили за включение в СБ ООН еще 6 постоянных членов без права вето

2023/06/12, 19:54
В день похорон Берлускони в Италии объявят траур
Мир

В день похорон Берлускони в Италии объявят траур

2023/06/12, 19:41
Еврокомиссар: Война в Украине затянется на несколько лет
Мир

Еврокомиссар: Война в Украине затянется на несколько лет

2023/06/12, 19:28