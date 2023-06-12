Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

МЧС предупреждает население

МЧС предупреждает население

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями. В обращении говорится:

«По информации Национальной гидрометеорологической службы, с 13 июня в ближайшие дни на территории страны ожидается нестабильная погода, осадки, в ряде районов интенсивные, гроза, повышение уровня воды в реках, на некоторых реках паводки, будет дуть сильный ветер.

В этой связи МЧС обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие меры безопасности.

Для защиты от паводков и селей в некоторых реках из-за осадков рекомендуется держаться подальше опасных мест, а при возникновении такой угрозы немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями, также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Также во избежание поражения молнией рекомендуется отключить от сети электроприборы, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а находясь в автомобиле, рекомендуется остановить машину, закрыть окна и дождаться окончания грозы».

МЧС рекомендует в случае опасности звонить по номеру 112.

Теги:
Из этой рубрики
МЧС предупреждает население
Общество

МЧС предупреждает население

2023/06/12, 18:28
AZAL увеличит количество рейсов Баку-Тель-Авив
Общество

AZAL увеличит количество рейсов Баку-Тель-Авив

2023/06/12, 17:49
Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Общество

Синоптики предупредили об ухудшении погоды

2023/06/12, 17:22
Евросоюз ответил на обращение Общины Западного Азербайджана
Общество

Евросоюз ответил на обращение Общины Западного Азербайджана

2023/06/12, 16:48
Дорожная полиция предупредила водителей о ремонте дороги Муганлы-Исмаиллы
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей о ремонте дороги Муганлы-Исмаиллы

2023/06/12, 16:38
Алиев обсудил с помощником Путина использование Россией Зангезурского коридора
Общество

Алиев обсудил с помощником Путина использование Россией Зангезурского коридора

2023/06/12, 16:10
Набиев анонсировал повышение тарифов в такси
Общество

Набиев анонсировал повышение тарифов в такси

2023/06/12, 14:08
Завтра в Баку будет 34 градуса тепла
Общество

Завтра в Баку будет 34 градуса тепла

2023/06/12, 13:35
Разработаны правила для скутеров на бакинском бульваре
Общество

Разработаны правила для скутеров на бакинском бульваре

2023/06/12, 13:14