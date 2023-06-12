Баку – Тегерану: Азербайджанской стороне должны быть даны полные гарантии

334 Просмотров

В последнее время между Азербайджаном и Ираном имел место ряд контактов, в ходе переговоров министров иностранных дел состоялся детальный обмен мнениями по известной ситуации между двумя странами. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Ирана Айхан Гаджизаде.

«Что касается вопроса возобновления работы посольства Азербайджана, которая была приостановлена в результате теракта в январе этого года, Азербайджан ожидает завершения расследования, связанного с терактом. Виновные и заказчики теракта должны быть привлечены к ответственности и наказаны самым суровым образом. Азербайджанская сторона должна быть уверена, что есть условия для безопасной работы посольства и должны быть дана полная гарантия в этом отношении», – отметил он.