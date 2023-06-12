Дорожная полиция предупредила водителей о ремонте дороги Муганлы-Исмаиллы

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Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям.

Как сообщили в управлении, в настоящее время на автомобильной дороге Муганлы-Исмаиллы проводится капитальный ремонт.

Сообщается, что в связи с сужением проезжей части на отрезке, где проводятся строительные работы, наблюдается плотность движения автомобилей.

«С учетом значительного увеличения интенсивности движения на автомобильной дороге в связи сезоном Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей пользоваться альтернативными дорогами, правильно оценивать текущую ситуацию, быть внимательными при передвижении на отрезке, где ведутся строительные работы, строго следовать требованиям временных указателей», – сообщили в управлении.