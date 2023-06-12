Азербайджан перевыполнил в мае обязательства по сделке ОПЕК+

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Азербайджан в прошлом месяце перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Об этом свидетельствуют данные, распространенные в министерством энергетики страны.

«Суточная добыча нефти в Азербайджане в мае составляла 500 тыс. баррелей. В рамках сотрудничества ОПЕК+ квота Азербайджана по добыче нефти до конца 2023 года определена в объеме 684 тыс. баррелей в сутки», – говорится в сообщении. Таким образом, отставание Азербайджана от своей месячной квоты составило 184 тыс. баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в мае в Азербайджане составил 612 тыс. баррелей в сутки, на долю конденсата приходится 112 тыс. баррелей.