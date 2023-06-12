Названы пляжи, где купаться не рекомендуется

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В связи с подготовкой к лету 2023 года Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения совместно с Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов провел мониторинг санитарного состояния пляжей в городах Баку и Сумгайыт, в Лянкяранском, Хачмазском и Астаринском районах республики, а также показателей качества морской воды с помощью лабораторных методов исследования.

Как сообщает пресс-служба министерства, по результатам лабораторных исследований установлено, что физико-химические и бактериологические показатели морской воды на пляжах Бузовна, Загульба, Мардакян, Шувелан, Новханы, Горадиль, Нардаран, Бильгя и Пиршаги города Баку зафиксированы на уровне нормы.

В санитарно-защитных зонах пляжей Ших Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района и пляжей города Сумгайыт, в то же время в северной прибрежной зоне республики (Ялама, Набрань, Истису и поселок Сейидли), а также на пляжных участках южного региона (Лянкяранский и Астаринский районы) проведен мониторинг качества морской воды. На основании анализов проб морской воды, взятых для лабораторного исследования, установлено, что интенсивное загрязнение моря сточными водами, сбрасываемыми в санитарно-защитные зоны, продолжается и показатели микробиологического загрязнения морской воды на этих пляжах не соответствуют требованиям действующих нормативов.

Принимая во внимание, что высокие показатели бактериологического загрязнения морской воды в период пляжного сезона 2023 года представляют серьезную угрозу для здоровья населения, а также риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения, ссылаясь на Закон Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологической безопасности», не рекомендуется использование в качестве пляжей побережья Ших Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района, Пиршаги Сабунчинского района, города Сумгайыт, северной прибрежной зоны республики (Ялама, Набрань, Истису и поселок Сейидли), южного региона (Лянкяранский и Астаринский районы) и незаконных пляжных зон на этих территориях.

В настоящее время на пляжах продолжаются контрольные мероприятия с применением лабораторных методов исследования морской воды. По результатам мониторинга планируется принять соответствующие меры.