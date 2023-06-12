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Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту России Владимиру Путину в связи с Днем России.

«Уважаемый Владимир Владимирович,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех россиян с государственным праздником – Днем России.

Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами. Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня.

С большим удовлетворением хотел бы отметить Декларацию о союзническом взаимодействии, которая, наглядно отражая дух и характер азербайджано-российских связей, определяет пути многопланового взаимодействия на предстоящие годы.

Убежден, что совместными усилиями мы и впредь будем активно содействовать дальнейшему укреплению наших отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах во имя процветания наших народов и стран.

B этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу России – счастья и благополучия», – говорится в поздравлении.

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