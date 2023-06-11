Канцлер Шольц: Кабмин ФРГ примет стратегию национальной безопасности

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Кабмин Германии 14 июня примет стратегию национальной безопасности, утверждение которой много раз откладывалось из-за противоречий в правящей коалиции.

Об этом он сообщил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Восточногерманском экономическом форуме в коммуне Бад-Заров (земля Бранденбург).

При этом он отметил, что важное место в ней будет отведено обеспечению поставок в ФРГ критически важного сырья.

Сырье играет центральную роль. Вот почему мы в Европейском союзе работаем над так называемой директивой Critical Raw Materials Act, чтобы обеспечить Европу надежными поставками стратегически важного сырья, – подчеркнул глава правительства Германии.

В то же время он указал, что ФРГ выступает за новые соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки, Азии и Африки.