Премьер Шариф: В Пакистан пришел танкер с первой партией российской нефти

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В пакистанский порт Карачи пришел танкер с первой партией российской сырой нефти. Ее разгрузка начнется 12 июня. Об этом в Twitter написал пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф.

По его словам, Пакистан продвигается к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности». День прибытия первой российской нефти Шариф назвал знаменательным, началом новых отношений между двумя странами. Он поблагодарил всех тех, кто «внес свой вклад в воплощение обещания об импорте российской нефти в реальность».

Предварительные соглашения по цене и отправки пилотной партии черного золота в Пакистан были достигнуты в конце марта 2023 года.