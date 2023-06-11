Офис Зеленского: Мирные переговоры с Россией являются бессмысленными и опасными

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не принимает возможность переговоров Киева и Москвы на основе предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки мирных планов. Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

Любой переговорный процесс с Россией, по его словам, невозможен.

«Для этого вообще не существует ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», – уверен советник главы офиса украинского президента.

По мнению Подоляка, переговоры с Россией о мире являются «бессмысленными, опасными и убийственными для Украины и Европы».