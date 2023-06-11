США решили восстановить членство в ЮНЕСКО

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Соединенные Штаты уведомили Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о желании вновь войти в ее состав.

Об этом в воскресенье сообщил портал Axios со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

По его информации, Вашингтон проинформировал организацию о своих намерениях на прошлой неделе. 8 июня заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле план возвращения Соединенных Штатов. Как отмечает Axios, этот план появился в результате длительных переговоров между Госдепартаментом и ЮНЕСКО и содержит информацию о временных рамках выплаты Вашингтоном долга перед организацией и возвращения его в Исполнительный совет.

Издание считает, что таким образом президент США Джо Байден пытается противостоять растущему влиянию КНР на ЮНЕСКО.

Как выяснил Axios, 12 июня пройдет встреча представителей всех стран, входящих в ЮНЕСКО, и Азуле представит там стратегически важную информацию. Там же будет обсуждаться и план возвращения США.