Украина и Россия провели очередной обмен пленными

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Украина и Россия провели очередной обмен пленными.

Украинская сторона обменяла 94 российских военнослужащих на 95 бойцов ВСУ.

«Возвращаем домой 95 наших людей. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера. К своим семьям едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники «Азовстали», – написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Министерстве обороны России информацию подтвердили. Ведомство отметило, что возвращенные военные будут доставлены в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации.