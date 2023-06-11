Обнародована программа визита Эрдогана в Азербайджан

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Обнародована программа визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Соответствующую информацию распространила администрация турецкого лидера.

После избрания президентом Реджеп Тайип Эрдоган, согласно традиции, 12 июня совершит свой первый визит в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), а 13 июня – в Азербайджан.

В ходе встреч в рамках визита в Азербайджан планируется провести обсуждения касательно развития азербайджано-турецких связей в предстоящий период, а также ситуации в регионе и в мире.

Во время визита в ТРСК будет проведен обмен мнениями о развитии двусторонних отношений во всех направлениях.