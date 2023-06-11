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Названы сроки возвращения бывших вынужденных переселенцев в Физули и Агдам

Названы сроки возвращения бывших вынужденных переселенцев в Физули и Агдам

Названы сроки возвращения бывших вынужденных переселенцев в Физули и Агдам.

Cпециальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в интервью изданию «Халг газети» (Народная газета) заявил, что в переселении предпочтение отдается семьям, проживающих в тяжелых социальных условиях, в аварийных зданиях, а также семьям, в которых есть трудоспособные лица.

«В качестве примера можно показать переселение 16 марта в село Талыш Тертерского района в рамках программы «Великое возвращение» 20 семей (90 человек) бывших вынужденных переселенцев, проживающих в таких условиях» – сказал Э.Гусейнов.

По его словам, в Физули строятся шесть кварталов:

«В 38 зданиях строительные работы ведутся с ускоренными темпами. До конца года планируется переселить в этот жилой район 800 семей. Процесс предусматривается провести в два этапа. На первом этапе, который будет реализован до сентября, ожидается заселение 260 семей», – отметил Э.Гусейнов.

Он подчеркнул, что основной целью на предварительном этапе процесса восстановления и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях является реконструкция на высоком уровне и в намеченные сроки двух городских центров и 32 сел в Физули и Агдаме, а также реализация проектов, направленных на развитие туризма в Гадруте, Суговушане и Туге.

Спецпредставитель главы государства добавил, что учитывая значительные масштабы работ по созданию инфраструктуры в городе Агдам заселение предусматривается начать в конце следующего года.

«В целом до конца 2026 года в Агдам планируется вернуть 20 тысяч бывших вынужденных переселенцев»,- сказал Э.Гусейнов.

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