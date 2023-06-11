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Хаменеи: Запад не смог бы помешать Ирану овладеть ядерным оружием, если бы мы поставили перед собой такую цель

Хаменеи: Запад не смог бы помешать Ирану овладеть ядерным оружием, если бы мы поставили перед собой такую цель

Западные государства не смогли бы помешать Ирану овладеть ядерным оружием, если бы он поставил перед собой такую цель.

Об этом заявил в воскресенье на встрече с представителями атомной промышленности страны духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

Али Хаменеи сказал, что враги [в лице западных держав] на протяжении 20 лет создавали препятствия на пути развития иранской атомной промышленности, прикрываясь разговорами о ядерном оружии: «Они знают, что мы не стремимся к разработке ядерного оружия. Но если бы это было не так, они не смогли бы нас остановить».

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