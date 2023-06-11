Хаменеи: Запад не смог бы помешать Ирану овладеть ядерным оружием, если бы мы поставили перед собой такую цель

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Западные государства не смогли бы помешать Ирану овладеть ядерным оружием, если бы он поставил перед собой такую цель.

Об этом заявил в воскресенье на встрече с представителями атомной промышленности страны духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

Али Хаменеи сказал, что враги [в лице западных держав] на протяжении 20 лет создавали препятствия на пути развития иранской атомной промышленности, прикрываясь разговорами о ядерном оружии: «Они знают, что мы не стремимся к разработке ядерного оружия. Но если бы это было не так, они не смогли бы нас остановить».