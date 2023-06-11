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Курманбек Бакиев приговорен к 10 годам лишения свободы

Курманбек Бакиев приговорен к 10 годам лишения свободы

Курманбек Бакиев, занимавший пост президента Кыргызстана с 2005 по 2010 год, судом Первомайского района Бишкека заочно приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Об этом говорится в сообщении Верховного суда Кыргызстана.

«Решением суда Курманбек Бакиев признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трех лет», – говорится в сообщении.

Рассматриваемое дело касается коррупции на месторождении Кумтор, фигурантами которого являются еще несколько бывших чиновников, а также младший сын экс-президента Максим Бакиев. Его суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Курманбек Бакиев приговорен к 10 годам лишения свободы
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Курманбек Бакиев приговорен к 10 годам лишения свободы

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