Курманбек Бакиев приговорен к 10 годам лишения свободы

96 Просмотров

Курманбек Бакиев, занимавший пост президента Кыргызстана с 2005 по 2010 год, судом Первомайского района Бишкека заочно приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор. Об этом говорится в сообщении Верховного суда Кыргызстана.

«Решением суда Курманбек Бакиев признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение трех лет», – говорится в сообщении.

Рассматриваемое дело касается коррупции на месторождении Кумтор, фигурантами которого являются еще несколько бывших чиновников, а также младший сын экс-президента Максим Бакиев. Его суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.