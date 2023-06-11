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Завтра в Баку будет ветрено, в горных районах пройдут дожди

Завтра в Баку будет ветрено, в горных районах пройдут дожди

Обнародован прогноз погоды на 12 июня.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ветер северный.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 55-65%.

Завтра в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана, в основном днем, ожидаются временами дожди, местами интенсивные, гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем – 15-20° тепла.

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