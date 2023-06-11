Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Казахстана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву письмо с соболезнованиями, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Крайне опечалены известием о том, что сильные лесные пожары в Абайской области повлекли за собой многочисленные человеческие жертвы и тяжелые последствия.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия.

Аллах рехмет элясин!», – говорится в письме.