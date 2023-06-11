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Главное Мир

К Тайваню приблизились 24 военных самолета Китая

К Тайваню приблизились 24 военных самолета Китая

По меньшей мере 24 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились в воскресенье к воздушному пространству Тайваня.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства острова.

«Сегодня по состоянию на 14:00 по местному времени было выявлено 24 коммунистических самолета, в их числе [истребители] J-10, J-11, J-16, Су-30 и [стратегические бомбардировщики] H-6», – отмечается в тексте. По данным ведомства, 10 из них пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Кроме того, возле острова находились четыре военных корабля КНР.

Как указывается в публикации, в ответ ВС Тайваня использовали истребители, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за действиями НОАК.

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