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Главное Общество

Стали известны подробности убийства в Кюрдамире

Стали известны подробности убийства в Кюрдамире

Стали известны подробности убийства в Кюрдамирском районе, сообщает Report.

Ранее судимый житель села Мурадхан Джумшуд Ризван оглу Исламов, 1968 года рождения, на почве возникшего конфликта три раз выстрелил из пистолета «Макаров» в проживающего в Баку уроженца села Сор-Сор Мушфига Джумшуд оглу Мамедова, 1977 года рождения.

Очевидцы инцидента незамедлительно доставили пострадавшего в Кюрдамирскую районную центральную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь пациенту не удалось.

Его тело было передано в Кюрдамирское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.

Отметим, что покойный М.Мамедов приехал в Кюрдамирский район из Баку, чтобы поддержать своего сына в связи с участием последнего в экзаменах по приему в магистратуру, которые проходят в Мингячевире.

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