Туркменистан закупит новые пассажирские самолеты от компании Boeing

По поручению президента Сердара Бердымухамедова, Туркменистан планирует расширить свой парк гражданской авиации, закупив шесть пассажирских самолетов от американской компании Boeing, сообщает государственное информагентство Туркмении.
В соответствии с подписанным президентом Туркменистана постановлением, «Turkmenhowayollary» (Туркменские воздушные линии) Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров страныт получило разрешение на заключение контракта с компанией «Boeing» (США) на покупку четырех самолетов модели «Boeing 737-8».
Кроме того, другим постановлением президента агентство «Turkmenhowayollary» получило разрешение на заключение трехсторонних контрактов с компаниями «TMHCC-AIR 1 LLC» и «TMHCC-AIR 2 LLC» (США) для приобретения двух самолетов модели «Boeing 777-367ER».
Модификация лайнера 777-300ER обладает дальностью полета до 12 тысяч километров, а среднемагистральные самолеты 737-8 MAX 8 способны преодолевать расстояние до 6 570 километров.