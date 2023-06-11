Туркменистан закупит новые пассажирские самолеты от компании Boeing

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По поручению президента Сердара Бердымухамедова, Туркменистан планирует расширить свой парк гражданской авиации, закупив шесть пассажирских самолетов от американской компании Boeing, сообщает государственное информагентство Туркмении.

В соответствии с подписанным президентом Туркменистана постановлением, «Turkmenhowayollary» (Туркменские воздушные линии) Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров страныт получило разрешение на заключение контракта с компанией «Boeing» (США) на покупку четырех самолетов модели «Boeing 737-8».

Кроме того, другим постановлением президента агентство «Turkmenhowayollary» получило разрешение на заключение трехсторонних контрактов с компаниями «TMHCC-AIR 1 LLC» и «TMHCC-AIR 2 LLC» (США) для приобретения двух самолетов модели «Boeing 777-367ER».

Модификация лайнера 777-300ER обладает дальностью полета до 12 тысяч километров, а среднемагистральные самолеты 737-8 MAX 8 способны преодолевать расстояние до 6 570 километров.