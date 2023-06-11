В Китае открылось посольство Гондураса

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Посольство Гондураса открылось в Пекине спустя два с половиной месяца после установления дипломатических отношений между Китаем и центральноамериканской республикой.

Информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая. В воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган и глава МИД Гондураса Эдуардо Энрике Рейна приняли участие в церемонии открытия новой дипмиссии.

Гондурас стал 182-й страной, установившей дипломатические отношения с Китаем.

В конце марта внешнеполитическое ведомство Гондураса заявило о разрыве связей с Тайванем и установлении официальных дипотношений с китайскими властями. Правительство Гондураса также признало принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является неотъемлемой частью КНР.