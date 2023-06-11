Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

В Китае открылось посольство Гондураса

В Китае открылось посольство Гондураса

Посольство Гондураса открылось в Пекине спустя два с половиной месяца после установления дипломатических отношений между Китаем и центральноамериканской республикой.

Информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая. В воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган и глава МИД Гондураса Эдуардо Энрике Рейна приняли участие в церемонии открытия новой дипмиссии.

Гондурас стал 182-й страной, установившей дипломатические отношения с Китаем.

В конце марта внешнеполитическое ведомство Гондураса заявило о разрыве связей с Тайванем и установлении официальных дипотношений с китайскими властями. Правительство Гондураса также признало принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является неотъемлемой частью КНР.

Теги:
Из этой рубрики
Силы ПВО Украины сбили 6 ударных дронов иранского производства
Мир

Силы ПВО Украины сбили 6 ударных дронов иранского производства

2023/06/11, 11:55
"Газпром" подает газ для Европы через Украину через "Суджу"
Мир

“Газпром” подает газ для Европы через Украину через “Суджу”

2023/06/11, 11:34
К Тайваню приблизились 24 военных самолета Китая
Мир

К Тайваню приблизились 24 военных самолета Китая

2023/06/11, 11:15
Туркменистан закупит новые пассажирские самолеты от компании Boeing
Мир

Туркменистан закупит новые пассажирские самолеты от компании Boeing

2023/06/11, 10:47
В Китае открылось посольство Гондураса
Мир

В Китае открылось посольство Гондураса

2023/06/11, 10:30
В Пакистане в результате наводнений погибли не менее 25 человек
Мир

В Пакистане в результате наводнений погибли не менее 25 человек

2023/06/11, 09:53
В Черногории началось голосование на парламентских выборах
Мир

В Черногории началось голосование на парламентских выборах

2023/06/11, 09:35
В Стокгольме произошла стрельба
Мир

В Стокгольме произошла стрельба

2023/06/11, 09:18
Трамп заявил, что выгонит «коррумпированного Байдена» из Белого дома
Мир

Трамп заявил, что выгонит «коррумпированного Байдена» из Белого дома

2023/06/11, 09:00