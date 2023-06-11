Трамп заявил, что выгонит «коррумпированного Байдена» из Белого дома

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» нынешнего главу Белого дома Джо Байдена из резиденции, сообщает ТАСС.
Трамп выступает в субботу перед однопартийцами в штате Северная Каролина, ранее он выступил в штате Джорджия.
«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента, – сказал республиканец. – Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома».
«Я никогда не уступлю, никогда не буду побежден. Я никогда не перестану бороться за вас», – отметил политик.