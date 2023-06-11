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Трамп заявил, что выгонит «коррумпированного Байдена» из Белого дома

Трамп заявил, что выгонит «коррумпированного Байдена» из Белого дома

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» нынешнего главу Белого дома Джо Байдена из резиденции, сообщает ТАСС.

Трамп выступает в субботу перед однопартийцами в штате Северная Каролина, ранее он выступил в штате Джорджия.

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента, – сказал республиканец. – Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома».

«Я никогда не уступлю, никогда не буду побежден. Я никогда не перестану бороться за вас», – отметил политик.

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