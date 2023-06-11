Автомобильная федерация Азербайджана организовала пробег спорткаров из Баку в Лянкяран (фото)

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10 июня Автомобильная Федерация Азербайджана реализовала очередной проект по популяризации автоспорта в нашей стране. Был организован автопробег скоростных спортивных автомобилей из Баку в Лянкяран.

Автопробег по маршруту Баку-Лянкяран начался утром перед Центром Гейдара Алиева. В пробеге приняли участие спортивные автомобили, зарегистрированные для данного мероприятия в Автомобильной федерации. Также в пробеге приняли участие скоростные спортивные автомобили, представленные автодилерами – спонсорами проекта. Отметим, что основным спонсором проекта является Nazar Holdings, спонсорами являются компании Lamborghini Baku, Ferrari Baku, Lankaran Springs, Premium Bank, CARARAH Motors, GreenCar.

Спорткары прошли по привлекательным местам Баку и направились в Лянкяран.

Участники пробега также посетили «Европейский городок», организованный в парке имени Гейдара Алиева в Лянкяране. Здесь у гостей была возможность ознакомиться со странами Европейского Союза, их историей, культурой и традициями.

Также в Лянкяране состоялось дрифт-шоу с участием пилотов ВВС. Дрифт-шоу подарило автолюбителям ощущение адреналина.

Затем была представлена ​​развлекательная программа, подготовленная Автомобильной Федерацией Азербайджана для участников пробега.

Награждены участники, отобранные в номинациях «Самый понравившийся автомобиль» и «Самый интересный стиль одежды».

В рамках автопробега в Лянкяран сотрудники Автомобильной Федерации также посетили Лянкяранский городской детский дом смешанного типа, порадовали детей разных возрастных групп подарками, организовали для них обед. Различные необходимые бытовые принадлежности также были предоставлены Федерацией Детскому дому.

Также Федерация направила подарки всем семьям шехидов и ветеранов города Лянкяран, в целом 130 семьям.