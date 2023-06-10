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В Армении опровергают слова Шахина Мустафаева

В Армении опровергают слова Шахина Мустафаева

Договоренность о контроле пограничниками ФСБ РФ на территории Армении коммуникационных путей, ведущих в Нахчыван, не достигнута.

Об этом сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна, пишут армянские СМИ.

«В ходе обсуждений трехсторонней рабочей группы, в том числе на последней встрече, такой договоренности не было достигнуто. Позиция Армении была и остается в том, что маршруты, предусмотренные пунктом 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, действуют под суверенитетом и юрисдикцией сторон, на принципе взаимности», – говорится в сообщении.

Ранее заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что контроль контроль транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией будет осуществлять ФСБ России.

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