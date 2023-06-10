Стала известна программа визита Эрдогана в Баку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соответствии с устоявшейся государственной традицией совершит первые после выборов главы государства зарубежные визиты в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и Азербайджан.

Во вторник, 13 июня президент Турции посетит Баку, где проведет в узком и расширенном составах переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Состоится обмен мнениями по шагам, направленным на дальнейшее углубление отношений двух братских стран. Лидеры обсудят региональную и международную повестку.