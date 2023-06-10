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Канада конфискует российский Ан-124 для его передачи Украине

Канада конфискует российский Ан-124 для его передачи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что страна конфискует российский самолет Ан-124, чтобы передать его Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

С таким заявлением политический деятель выступил во время своего необъявленного визита в Киев.

Самолет Ан-124 «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», застрял в международном аэропорту Пирсон в Канаде 27 февраля прошлого года. Отмечалось, что воздушное судно прибыло в страну с целью доставки партии экспресс-тестов на COVID-19.

В это же время Канада ввела запрет на использование своего воздушного пространства для всех самолетов, зарегистрированных в России. Экипаж транспортного средства вернулся в Россию. С тех пор самолету регулярно выписывали штрафы в размере более тысячи канадских долларов (около 50 тысяч рублей) за каждый день стоянки.

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Канада конфискует российский Ан-124 для его передачи Украине
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Канада конфискует российский Ан-124 для его передачи Украине

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