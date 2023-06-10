Иран за год увеличил производство вооружения на 81%

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Выпуск продукции военно-промышленного комплекса (ВПК) в Иране увеличился на 81% за 1401 год по солнечной хиджре (завершился 20 марта 2023 года по григорианскому календарю).

Об этом сообщил в субботу министр обороны и логистики вооруженных сил исламской республики Мохаммад Реза Аштияни.

«Благодаря усилиям Минобороны в прошлом году мы зафиксировали трехкратное увеличение экспорта, двукратное увеличение производства товаров и услуг гражданского назначения и рост производства военной продукции на 81%», – цитирует министра иранское агентство Tasnim.