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Алиев и Лукашенко поздравили друг друга

Алиев и Лукашенко поздравили друг друга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью.

«Уважаемый Александр Григорьевич,

Сердечно поздравляю вас и в вашем лице дружественный народ Беларуси с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

В этот знаменательный день хотел бы вновь отметить высокий уровень азербайджано-белорусских отношений, которые за последние три десятилетия последовательно расширялись и углублялись в духе взаимовыгодного партнерства, опираясь на добрые традиции дружбы, взаимного уважения и доверия, связывающие наши народы.

Наши межгосударственные связи, прошедшие большой путь развития и характеризующиеся активным политическим диалогом, интенсивными контактами и тесным взаимодействием в двустороннем и многостороннем форматах, плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах, вызывают особое удовлетворение.

Весом Ваш личный вклад в поступательное развитие азербайджано-белорусских отношений, повышение их уровня до стратегического партнерства.

Уверен, что совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь будут и далее всесторонне укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах наших народов и стран.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Беларуси – мира и благополучия», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко тоже направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите искренние поздравления со знаменательной датой – 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой.

Нынешний юбилей – это хороший повод оглянуться на достигнутые результаты сотрудничества и наметить планы на будущее.

Отрадно отметить интенсивно развивающийся при Вашей непосредственной поддержке двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене.

Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на многолетних традициях дружбы и доверия, будет последовательно углубляться на благо народов наших стран, прирастая новыми интересными инициативами и совместными проектами.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, неиссякаемой энергии на пути к реализации всего задуманного, а жителям Азербайджана – мира и согласия», – говорится в поздравлении.

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