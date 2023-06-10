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Число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана увеличилось до 14

Число погибших в результате лесного пожара на востоке Казахстана увеличилось до 14

Спасатели обнаружили тела еще 11 погибших в результате крупного лесного пожара в Абайской области Казахстана (на востоке страны), общее число жертв составило 14.  Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

«По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются их личности. Напомним, ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14», – говорится в сообщении.

В настоящее время в Абайской области на востоке Казахстана бушует природный пожар, площадь которого накануне увеличилась до 60 000 га. «Тушение пожара в области Абай продолжается на девяти участках. В нем задействовано более 1 000 человек, 252 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны», – пояснили в пресс-службе.

В городе Семее – административном центре области – объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

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