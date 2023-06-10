Ирак разморозил активы Ирана на почти 3 млрд долларов

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Власти Ирана получили доступ к активам на сумму около 2,7 млрд долларов, которые ранее были заблокированы в банках Ирака. Как передает Tasnim News Agency, об этом сообщил глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья аль-Исхак.

Как рассказал чиновник, часть замороженных иранских активов в Ираке была выделена для предоставления средств, необходимых иранским паломникам, а другая часть использована для оплаты основных продуктов питания.

Глава совместной ирано-иракской торговой палаты отметил, что лицензия правительства Ирака на оплату части непогашенных взносов Ирана определенно окажет положительное влияние на рынки, поскольку требования Центрального банка Ирана (CBI) были удовлетворены, а основные товары, необходимые в стране, были приобретены с использованием активов.