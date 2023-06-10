Министерство обороны Великобритании сообщило, что на востоке и юге Украины происходят значительные военные действия

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Министерство обороны Великобритании сообщило, что на востоке и юге Украины происходят значительные военные действия, сообщает Newsweek.

Сообщается, что украинские войска добились хороших успехов, сумев прорвать первую линию российской обороны в некоторых районах, хотя в других секторах их продвижение было более медленным.

Между тем, российские войска действуют неоднозначно: некоторые подразделения проводят убедительные маневренные оборонительные операции, в то время как другие отступают в беспорядке. Поступают все новые сообщения о потерях среди российских военнослужащих при отходе через собственные минные поля.

Российские ВВС были необычайно активны над югом Украины, при этом остается неясным, были ли тактические авиаудары эффективными. Отдельная оценка Института изучения войны предполагает, что киевские войска продолжают контрнаступательные операции по крайней мере на четырех участках фронта, в то время как Министерство обороны России заявило, что его войска отразили ограниченные и локализованные украинские наземные атаки в районе Кременной.

Некоторые эксперты считают, что если неподтвержденные сообщения о том, что россиянам пришлось задействовать резервные силы, являются правдой, «значит, украинцы пробивают значительные бреши в российской обороне».